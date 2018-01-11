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بالفيديو.. ميناء جدة الإسلامية يناشد مستخدمي القوارب بتفقد معدات السلامة

بالفيديو.. ميناء جدة الإسلامية يناشد مستخدمي القوارب بتفقد معدات السلامة
نايف السالم(صدى):

شارك ميناء جدة الإسلامي، اليوم الخميس، بمجموعة من الفيديوهات التوعوية عن السلامة البحرية ضمن أنشطة الحديقة الثقافية بفعاليات ” كيف نكون قدوة ” التي تنظمها أمانة جدة.

ونشر الحساب الرسمي للميناء على ” تويتر ” ، أحد الفيديوهات التي تم عرضها خلال الفعاليات، والذي يناشد خلاله مستخدمي قوارب الصيد أو النزهة بتفقد معدات السلامة على القوارب؛ لحمايتهم من التعرض للخطر في عرض البحر.

يُذكر أن أمانة منطقة جدة تنظم فعاليات الحديقة الثقافية التي تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.


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