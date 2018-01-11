بالفيديو.. أحمد الخفاجي يقاضي ملاك الكويتية لإساءتها للعراقيات

نورة الشهري (صدى):

قرر الفنان أحمد الخفاجي مقاضاة الفنانة الكويتية ملاك ، لظهورها في مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بسناب شات وهي تٌسئ للفتيات العراقيات .

وقالت الخفاجي في الفيديو ” إننا مستمرين بالموضوع ، أتمنى من متابعينا ما يستعجلون لان ها القضية بتاخد وقت ” أنا توني واصل دٌبي وما تارك الموضوع ولا تقولون مثل ناس وناس .. أنا أول واحد مشيت بها الموضوع والحمد لله اخوانا داخل العراق وخارجها يدعمونا .. اتمنى من الواقفين ويانا أن قضيتنا في شخص واحد وهي اللي بتقول على نفسها فنانة وماتصيرون مثلها وتسيئون لشعب بالكامل لان نحن افضل من هاذي .

وتابع خفاجي ، الموضوع أصبح قضية ولن يعدي مرور الكرام لازم يندرس بطريقة صحيحة تليق بيكم وتليق بكل الناس اللي واقفين معاكم .

وأكمل خفاجي حديثه ووجهه لملاك الكويتية ، أعتقد ياللي حكيتي عليهن مو بنات العراق ، لان اللي ذكرتيهم انتي هم ياللي تعرفيهم لكن الناس المحترمة الراقية ما تعرفيهم