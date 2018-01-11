بالفيديو.. محافظ جدة يتفقد تقاطع كوبري ونفق شارع الأمير ماجد
تفقد، صباح اليوم الخميس، الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، بمرافقة هاني بن محمد أبوراس أمين المحافظة، والعميد سليمان الزكري مدير مرور جدة، تقاطع كوبري ونفق شارع الأمير ماجد بطريق مكة.
ونشر الحساب الرسمي لمحافظة جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة تفقد تقاطع الكوبري مع النفق، الذي شُيد لاستيعاب الكثافة المرورية.
صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد يرافقه معالي امين محافظة جدة ومدير ادارة مرور جدة خلال اطلاع سموه لتقاطع كوبري ونفق شارع الامير ماجد بطريق مكة الان pic.twitter.com/akGVihA8aH
— محافظة جدة (@jedgovsa) January 11, 2018
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