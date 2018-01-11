بالفيديو.. محافظ جدة يتفقد تقاطع كوبري ونفق شارع الأمير ماجد

نايف السالم(صدى):

تفقد، صباح اليوم الخميس، الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، بمرافقة هاني بن محمد أبوراس أمين المحافظة، والعميد سليمان الزكري مدير مرور جدة، تقاطع كوبري ونفق شارع الأمير ماجد بطريق مكة.

ونشر الحساب الرسمي لمحافظة جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة تفقد تقاطع الكوبري مع النفق، الذي شُيد لاستيعاب الكثافة المرورية.