الزكاة والدخل تؤكد خضوع السلع المستوردة لضريبة القيمة المضافة
أكدت هيئة الزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي خدمة العملاء، أن جميع السلع المستوردة داخل المملكة تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وقال حساب خدمة العملاء : “ عزيزي العميل، تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى ” .
يذكر أن الزكاة والدخل، أوضحت أنه يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة في حالة الاسترجاع للمحال التجارية المسجلة.
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