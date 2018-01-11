الزكاة والدخل تؤكد خضوع السلع المستوردة لضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

أكدت هيئة الزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي خدمة العملاء، أن جميع السلع المستوردة داخل المملكة تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وقال حساب خدمة العملاء : “ عزيزي العميل، تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى ” .

يذكر أن الزكاة والدخل، أوضحت أنه يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة في حالة الاسترجاع للمحال التجارية المسجلة.