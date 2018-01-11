إثر الهزة الأرضية.. سفارة المملكة ببغداد تخلي مبناها

بغداد(صدى):

ذكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العراق أنه تم إخلاء مبنى السفارة اليوم الخميس أثر الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة العراقية بغداد وذلك حفاظا على سلامة العاملين المتواجدين بالمبنى.

وأوضح عبدالعزيز الشمري أن الجهات المختصة العراقية تواصلت معهم وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية العراقية التي تقدم كافة المطالبات لو استدعت الحاجة، وسيتم عودة العاملين للمبنى الذي لم يتعرض لأي أضرار تعيق عمليه العمل بعد معاينة الجهات الحكومية العراقية.

وكانت هيئة الرصد والزلازل العراقية قد سجلت هزة أرضية ولحقتها هزات ارتدادية صباح اليوم شعر بها المواطنين بدرجات متفاوتة.

وأهابت المواطنين الالتزام بالوصايا الزلزالية وعدم الاستماع للإشاعات والأخبار الكاذبة، مشددة على أن المرصد سيوافيكم بأي تقارير جديدة في حالة حصول أية مستجدات أخرى.