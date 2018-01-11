سبب تفضيل المرأة للرجل طويل القامة

متابعات(صدى):

أكد عدد من الخبراء ، أن المرأة بطبعها غالباً ما تفضل الرجل طويل القامة، خصوصاً أن هذه الميزة تحتل قائمة مواصفات فتى الأحلام لديهن.

وكشفوا ، أن السبب يعود إلى أنه بمجرد النظر إلى طوال القامة من الرجال، فقد يؤدي ذلك، على مستوى اللاوعي، إلى أن تشعر المرأة بأن الواحد منهم يتسم بصفات متفوقة.

وبالتالي هذا ما يؤدي، بطريقة غير مباشرة، إلى منح المرأة شعوراً بالآمان والراحة النفسية لكونها في علاقة عاطفية مع رجل قادر على منحها الإطمئنان والراحة النفسية المطلقة وحمايتها معنوياً ومادياً. بمعنى آخر تعتبر المرأة أن الرجل طويل القامة يمكن أن يلعب دور السند والداعم لها في كل شارة وواردة من حياتها وبالتالي يمكنها الشعور بالراحة المطلقة معه.

كما أن عامل الطول يلعب دوراً في منح الرجل جاذبية إضافية، فتشعر المرأة بقوته وحضوره وسحره من دون أن يبدأ بالتحدث حتى أو إظهار طباع شخصيته.

علماً أن هذا العامل ليس بصحيح أو يجب اعتماده كقاعدة أساسية ودائمة عند اختيار الشريك المناسب لك، فالعامل الخارجي لا يمكن أن تراهني عليه عند دخولك في أي علاقة عاطفية.