” الرياضة ” توضح طريقة دخول العائلات للملاعب المخصصة للنساء

طلال الغامدي(صدى):

كشفت هيئة الرياضة العامة، اليوم الخميس، عن جاهزية الـ 3 ملاعب التي من المقرر أن تستقبل العائلات في إطار مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الهيئة العامة للرياضة تعلن جاهزية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لاستقبال العائلات بدءاً من الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين ” .

وأوضحت الهيئة كيفية دخول وتقسيم الجماهير داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، قائلة: ” دخول العائلات لـ ” الجوهرة ” سيكون عبر البوابات الخارجية رقم 3 و 6 مروراً بالممرات الداخلية رقم 1 و 6 حيث تم تخصيص الطابق الخامس (العلوي) كاملاً لهذه الفئة بسعة إجمالية قدرها 14000 مقعد ” .

وعن استاد الملك فهد الدولي بالرياض، قالت: ” الدخول سيكون من جهة ” المنصة ” من خلال البوابات الخارجية رقمي 7 و 8، حيث تم توزيع المقاعد المخصصة لهم في جهتين ” الشمالية ” عبر البوابات 2 و 3 و 4 و “الجنوبية” من خلال البوابات 40 و41 و42 ” .