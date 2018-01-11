” الملك سلمان للإغاثة ” يصرف أكثر من 100 ألف وصفة طبية بمخيم الزعتري
صرفت صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري بالأردن العلاجات والأدوية المتنوعة للاجئين السوريين خلال العام 2017م.
ونفذّت العيادات أكثر من 116375 عملية صرف للعلاجات والأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية لجميع الفئات العمرية , بالإضافة إلى 5192 عبوة حليب للأطفال .
وتعمل العيادات في المخيم على تأمين الأدوية بشكل دوري ومنتظم لعدد 1366 لاجئ من ذوي الأمراض المزمنة المتمثلة بأمراض السكري , والقلب , وضغط الدم , والربو وغيره.
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