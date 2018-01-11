” الملك سلمان للإغاثة ” يصرف أكثر من 100 ألف وصفة طبية بمخيم الزعتري

عادل الحربي(صدى):

صرفت صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري بالأردن العلاجات والأدوية المتنوعة للاجئين السوريين خلال العام 2017م.

ونفذّت العيادات أكثر من 116375 عملية صرف للعلاجات والأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية لجميع الفئات العمرية , بالإضافة إلى 5192 عبوة حليب للأطفال .

وتعمل العيادات في المخيم على تأمين الأدوية بشكل دوري ومنتظم لعدد 1366 لاجئ من ذوي الأمراض المزمنة المتمثلة بأمراض السكري , والقلب , وضغط الدم , والربو وغيره.