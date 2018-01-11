شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

سهو الهشال(صدى):

استمرار لحملات التفتيش ضمن الخطة الوطنية الشاملة ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) ، نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بشرطة محافظة القريات(قوة المهمات والواجبات الخاصة) ويرافقهم (فرع مكتب العمل_ بلدية المحافظة_ فرع وزارة التجارة) حملة تفتيش صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٤/ ٤ / ١٤٣٩هـ بعدة مواقع لتجمع الوافدين بسوق الخضار ومحلات الجولات.

وقد تم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة( العمل لدى غير الكفيل – العمل بغير المهنة) كذلك مخالفات للبلدية والتجارة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص .