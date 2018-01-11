فيديو طريف.. ” ميسي ” يحرز رباعية في الهلال ويتوج أحد بالدوري

نواف السالم(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ ، مقطع فيديو طريف إلى حث مشجعي الرياضة على دعم الأندية عبر مبادرة ” ادعم ناديك ” ، التي اطلقتها الهيئة مؤخراً.

ويظهر في المقطع الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مجموعة من الشباب وهم يستمعون إلى خبر فوز الهلال بالدوري السعودي بعد تغلُّبه على أحد، فما كان من هؤلاء الشباب إلا أن أمسكوا بهواتفهم وشاركوا في حملة دعم نادي أحد.

وبعد دعم الشباب لنادي أحد تمكن الفريق في العام التالي من الفوز بالدوري بعد تغلُّبه على الهلال برباعية سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إشارةٍ إلى أن دعم الأندية سيُمكِّنها من جلب أفضل اللاعبين.