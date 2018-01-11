أمير جازان يصدر قرارات بشأن تكليف مديري الإدارات بالديوان

تركي السالم(صدى):

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان، ياسين بن أحمد القاسم، عن إصدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، عدداً من القرارات الإدارية التي تقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات بديوان الإمارة.

وبيَن ” القاسم ” ، أن القرارات شملت تكليف كل من: الموظف محمود بن إبراهيم سفياني للعمل بمحافظة الدرب، والموظيف أنور أبكر خميس مديراً لإدارة التدريب والابتعاث، والموظف جابر بن بحيص مغفوري مديراً لإدارة التخطيط والتنظيم، والموظف توفيق بن محمد لبينة للعمل في مجلس المنطقة.

من جانبهم، أبدى المكلفون خالص تقديرهم لثقة سمو الأمير فيهم، داعين الله أن يكونو عند حسن ظن ولاة الأمر.