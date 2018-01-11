أمين الشرقية: ” عز وهيبة ” تمتد لـ 9 أيام بمشاركة 150 فارسا ومالكا للخيل

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، صباح اليوم، بطولة الشرقية للفروسية ” عز وهيبة ” في نسختها الثانية، ضمن سلسلة من المهرجانات والفعاليات التي أطلقتها الأمانة مع بدء إجازة منتصف العام في مختلف مناطق ومحافظات المنطقة.

من جانبه، صرَح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بأن البطولة تقام على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر، وتمتد على مدار ٩ أيام، مشيراً إلى أن نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد ستقام في الثلاثة أيام الأخيرة.

كما أوضح أن المهرجان يشارك فيه ١٥٠ فارسًا ومالكا للخيل من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من اسطبلات الخيل من الرياض و جدة والمنطقة الشرقية.

كما لفت إلى أن البطولة تتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة كمنافسات التقاط الأوتاد، وقفز الحواجز، ومزاداً للخيول العربية، إضافة إلى عروض لجمال الخيول، ومعرض الفنون، والطفل، ومنطقة خدمات عامة.

وقال ” الجبير ” ، إنه تم تجهيز أرض بمساحة كبيرة لإقامة البطولة، وخُصصت أماكن للعائلات والشباب إضافة إلى توفير جميع الخدمات العامة، وكذلك منطقة للمطاعم والمسرح.

وبيَن أن بطولة وطنية لالتقاط الأوتاد ستشارك فيها خمس فرق من جميع أنحاء المملكة، ومشاركة أفضل الفرسان، وسيشارك محكمين دوليين في لجنة التحكيم الذين سبق لهم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية.