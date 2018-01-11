بالفيديو.. لحظة سقوط رجل من قمة جبل أثناء احتفاله بعيد ميلاده

أنقرة(صدى):

لقي رجل تركي يُدعى ” خليل داغ ” مصرعه عندما حاول التقاط صورة في عيد ميلاد من ارتفاع شاهق فوق قمة قلعة أورفا التاريخية بجنوب تركيا ، حيث فقد توازنه وتدحرج بشكل مروع من ارتفاع 40 مترا.

يٌشار إلى أن داغ أب لـ 8 أطفال ، وكان مع زملائه فوق قمة القلعة للاحتفال بعيد ميلاده، الذين حاولوا التقاط صور ومقاطع فيديو لتخليد هذه اللحظة عندما صعد على الصخرة، حيث يمكن رؤية داغ يعد حتى ثلاثة ويقفز في الهواء، إلا أنه سقط من ارتفاع شاهق، وفشلت الجهود لمساعدته.

وأكدت وسائل الإعلام التركية ، أن داغ سقط بالقرب من مطعم كردي، ونقله زملائه إلى المستشفى على الفور في حالة حرجة، لكن أعلن الأطباء وفاته بعد وقت قليل من الحادث المروع، وتسلمت أسرته المنكوبة جثته لدفنه.