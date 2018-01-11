وظائف إدارية شاغرة للرجال في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال فقط في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ أمس الأربعاء 10 يناير، على أن يستمر حتى 20 يناير 2018.

وأشارت إلى أن الوظائف متاحة لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس مع وجود خبرات سابقة، تحت مسمى:

– أخصائي المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

– أخصائي سياسات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

– أخصائي قانوني: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة.

وأضافت الشركة أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليهنا