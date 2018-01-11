قوات الاحتلال تعتقل مستشار محافظ القدس ومدير نادي الأسير

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عددًا من المواطنين المقدسيين من أنحاء مختلفة بمدينة القدس، وحوّلتهم الى مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس، ومستشار محافظ القدس ناصر عجاج.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

من جهته قال مركز معلومات وادي حلوة، إن عناصر من الوحدة المستعربة (الشرطة المتخفية بالزي المدني) اعتقلت فتى فلسطيني وأطلقت خلال الرصاص الحي بالهواء واعتدت عليه بالضرب.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، المقدسي إيهاب أبو سبيتان وولده الشاب قاسم، بعد توقيف مركبتهما في حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة.

كما اعتقل الاحتلال طفلا من جبل الزيتون بعد اقتحام منزله.