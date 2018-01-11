3 وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في الرياض والجبيل.

وأوضحت الشركة أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ أمس الأربعاء 10 يناير، موضحه أن الوظائف المتاحة لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، تحت مسمى:

– رئيس استراتيجية البتروكيماويات (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات (الإدارة العامة، والاقتصاد، والهندسة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مستشار ثاني- التسويق والعلامات التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو درجة ماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مهني ثاني- إدارة المشاريع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .