حماية المستهلك: 14 علامة تتعرف من خلالها على مدعي الطب البديل والتكميلي

عادل الحربي (صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، علامات يمكن التعرف منها على مدعي الطب البلديل والتكميلي، ومنها ادعاءه: علاج كل الأمراض، أمانة وسلامة العلاج، وكذلك مناسبة العلاج لكل المرضى، بالإضافة إلى تقديمه وعود بسرعة الشفاء.

وأوضحت الجمعية، أن مدعي الطب البديل والتكميلي يقوم بعمل إعلانات مضللة عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستغلالها للترويج لممارسة العلاج، كما أنه لا يكشف عن مكونات علاجه أو الطريقة التي يعالج بها.

ويدعي هذا الشخص أنه وحده من يستطيع العلاج دون غيره، ويحرص دائماً على الحصول على مال أكثر من الحرص على سلامة المرضى، كما أنه يدعي العلاج عن بعد.

ويقوم بممارسة العلاج في الخفاء دون مؤهلات وتراخيص، ويطلب استمرار العلاج لفترة طويلة في حالة عدم وجود تحسن في المرضى، كما أنه يروي قصصاُ وهمية عن مرضى عالجهم بعيداً عن الطب الحديث.

وكذلك يدعي هذا الشخص أن الحالة يجب أن تزداد سوءاً قبل ان تتحسن، وينصح مرضاه بعد الذهاب إلى اطباء الطب لحديث أو متابعة حالتهم الصحية.