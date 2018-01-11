نورة شنار: تركيا تواصل إبادتها للشعب الليبي

نايف السالم(صدى):

علقت الكاتبة نورة شنار، اليوم الخميس، على ضبط سفينة تركية متجهه إلى ليبيا ومحملة بالمتفجرات قرب السواحل اليونانية.

واستنكرت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، دعم البعض للحكم التركي بقيادة رجب طيب أردوغان وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية بعد دعمهم المتواصل للإرهاب وإمدادهم بالأسلحة والأموال وتخريب أمن واستقرار الدول العربية.

وقالت ” شنار ” : ” بعد كل الجرائم التي ارتكبوها في دول العرب مازال البعض مخدوع ويحسن الظن بالأتراك العجم (أردوغان) الذي تروج له جماعة الإخوان الإرهابية، (رويترز) اليونان تضبط سفينة قادمة من تركيا متوجهه إلى ليبيا محملة بالمتفجرات وليست المرة الأولى التي يقبض فيها على شحنات أسلحة تركية لإبادة الشعب الليبي “.

وكان خفر السواحل اليوناني ضبط، أمس الأربعاء، سفينة ترفع علم تنزانيا محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات وهي في الطريق إلى ليبيا، حيث أخذت السفينة حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين.