نادي هجر يرفض التسويات مع الاتحاد بشأن المستحقات المالية

ماجد محمد(صدى):

استقر نادي هجر على رفض التسويات مع الاتحاد بشأن المبالغ المالية المستحقة على الاتحاديين، المتعلقة بصفقات اللاعبين الثلاثة فيصل الخراع، وأحمد الناظري، ورياض الإبراهيم.

وقال مصدر داخل نادي هجر، أن ناديه يرفض خياري الجدولة أو التخفيض ويتمسك بالـ 14 مليون ريال كاملة ودفعة واحدة، وحتى الآن لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين بشأن آلية سداد المبلغ بعد.

وأوضح المصدر أن الخراع ينشط حاليا ضمن صفوف التعاون، ويمثل الناظري الفتح. بينما الإبراهيم عاد إلى هجر.