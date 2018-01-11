أطباء مستشفى الهيئة الملكية ينقذون حياة مقيمة من الموت

خالد الضبيبي(صدى):

نجح الفريق الطبي في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من إنقاذ حياة مقيمة تبلغ من العمر 34 عاماً, حيث تسبب انفجار الشريان من تمدد الوعاء الدموي للشريان السباتي الداخلي بالرأس مما أدى لنزيف دموي وشلل بالعين اليسرى.

وذكر قائد الفريق الطبي للعملية استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور نبيل بن سعود الشافعي, أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة اتضح أنها بحاجة لعملية جراحية طارئة لوقف النزيف وإصلاح تمدد الشريان السباتي الداخلي بالرأس, مشيراً إلى أن العملية استغرقت ثلاث ساعات وقد تكللت بالنجاح.

يذكر أن مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يستضيف جملة من الاستشاريين والأطباء والكوادر الفنية والأجهزة التقنية المتطورة ذات الكفاءة العالية ما يحقق خدمات صحية بجودة عالية مقدمة للمراجعين.