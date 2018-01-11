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اجتماع لمناقشة البرامج العلاجية لمرضى الإدمان بالمملكة

اجتماع لمناقشة البرامج العلاجية لمرضى الإدمان بالمملكة
نايف السالم(صدى):

عقد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ،الدكتور فيصل الشثري، ، وعدد من مدراء مستشفيات الأمل والصحة النفسية بالمملكة، اجتماعا لمناقشة البرامج العلاجية لمرضى الإدمان.

وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومدراء مستشفيات الأمل والصحة النفسية بالمملكة، تعقد الأمانة العامة اليوم بالشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات و وزارة الصحة اجتماعها لمناقشة البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان ” .


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