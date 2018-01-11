بالفيديو.. بالضرب والركل..عميد كلية بالسودان يتعدى على طالبة محتجة

الخرطوم(صدى):

قام عميد كلية مشهورة في السودان، بالتعدي على إحدى الطالبات بالضرب والركل،و ذلك نتيجة لاحتجاجها على غلاء المعيشة.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب إحدى الطالبات من العميد، الذي تعدى على طالبة بلا إنسانية.

و وأثار المقطع موجة غضب بين الأوساط التعليمية، حيث يبرز الفيديو مدى التعنت، وحجب الرأي، وكبت مطالب ومشاعر، الطلاب والطالبات، فلا يجد كل منهم منفس، للتعبير عما يجول بخواطرهم.

وأشعل المقطع موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتمعت التعليقات على أن الفيديو ينقل، مدى مصادرة الحريات، كما أيدوا الطالبة، مؤكدين أن من حق الطالبات الاحتجاج كغيرهن على غلاء المعيشة مهما كان نوع التعليم سواء كان خاصاً أم حكومياً.