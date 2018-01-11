بالفيديو .. سياسي إندونيسي يدعو مواطنيه بشرب خليط بول وحليب الإبل بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

نشر عضو مجلس الأمة الديني الإندونيسي، بختيار ناصر، مقطع فيديو له يحث فيه مواطنيه بتجربة شرب خليطا من بول الإبل وحلبيها، وهو في إحدى المناطق بالمملكة.

وظهر بختيار مع عدد من الرعاة وسط الإبل بمنطقة صحراوية، وقام بخلط بول وحليب الإبل مع بعضهما، ومن ثم شربه، داعيا الإندونيسيين بتجربة هذا الخليط لما له من فوائد صحية.

ومن جانبها، عرضت قناة فضائية إندونيسية تقريرا لعدد من أعضاء البرلمان الاندونيسي، يحذروا فيه من شرب هذا الخليط حتى لا يعرضوا أنفسهم للفيروسات والأمراض، في وسط حالة من الانتقاد الشديد لهذا الفيديو.