بالفيديو .. سياسي إندونيسي يدعو مواطنيه بشرب خليط بول وحليب الإبل بالمملكة
نشر عضو مجلس الأمة الديني الإندونيسي، بختيار ناصر، مقطع فيديو له يحث فيه مواطنيه بتجربة شرب خليطا من بول الإبل وحلبيها، وهو في إحدى المناطق بالمملكة.
وظهر بختيار مع عدد من الرعاة وسط الإبل بمنطقة صحراوية، وقام بخلط بول وحليب الإبل مع بعضهما، ومن ثم شربه، داعيا الإندونيسيين بتجربة هذا الخليط لما له من فوائد صحية.
ومن جانبها، عرضت قناة فضائية إندونيسية تقريرا لعدد من أعضاء البرلمان الاندونيسي، يحذروا فيه من شرب هذا الخليط حتى لا يعرضوا أنفسهم للفيروسات والأمراض، في وسط حالة من الانتقاد الشديد لهذا الفيديو.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههه بتاريخ الأربعاء 10 يونيو 2015 منظمة الصحة العالمية تحذر من شرب بول الإبل وذلك بغرض منع أنتشار فيروس “كورونا” حذرت منظمة الصحة العالمية من أن شرب بول الإبل يؤدي بدرجة عالية للإصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا” ونشرت المنظمة العالمية على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 وثيقة تتضمن حقائق حديثة حول فيروس كورونا وطريقة انتشار العدوى. وجاء في الوثيقة أن على الأشخاص المصابين بالسكري وأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الرئوي “تجنب الاقتراب من الإبل أو شرب حليبها مباشرة أو بولها.”
حقيقة شرب بول الابل والبان الابل:
قال الله عزّ وجلّ في كتابه العزيز { أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ } الغاشية آية 17 ونحن على علم بأن الله لم يخلق شيئاً عبثاً لهذا السبب بدأ العلماء في الربع الاخير من القرن العشرين بدراسة ألبان الابل وابوالها حيث كان العرب في قديم الازمان يتداوون بها في كل شئ كانوا يشربون البانها وابوالها ايضاً للشفاء من امراض عديدة وان كان هذا غريباً قليلاً فبدأت الابحاث العلمية في تجاربها ودراستها للتأكد مما كانوا يفعلونه العرب قاموا بدراسة لبن الابل ومكوناته وكميته وفترات تكونه بالاضافة الى دراسة بول الابل وما يحتويه من مكونات تجعله يختلف عن باقي الحيوانات وكانت نتيجة الدراسات العديدة التي اقيمت في الواقع غير متوقعة سوف أعرض لكم تفاصيل البحث وما توصل اليه من نتائج :
أكد مجموعة من العلماء المختصون بعلوم الاغذية في كليات الزراعة فى الدول العربية ان البان الابل تحتوي على مكونات عديدة من الاشياء المفيدة لجسم الانسان وصحته كما انها على عكس البان البقر والاغنام غير مضرة اطلاقاً بصحة الانسان على عكس ما قد تسببه مثلاً منتجات البان الابقار وذلك بعد اصابتها بمرض جنون البقر الذي سمعناه منذ فترة وكشفت الابحاث ايضاً ان البان الابل تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج فيما يعادل ثلاثة اضعاف ما تحتويه البان البقر كما انها تحتوى على نسبة 70% من بروتين الكازيين الذي يجعلها سهلة الامتصاص والهضم بالاضافة الى فوائد الكازيين للجسم باعتباره احد الاحماض الامينية المفيدة جداً .
كشفت الابحاث مؤخراً ان ابوال الابل تحتوي على البوتاسيوم والبولينا والبروتينات الزلالية بالاضافة الى كميات قليلة من حامض اليوريك والصوديوم والكرياتين ولذلك فان الابل لا تشرب الا اربعة مرات في فصل الصيف ومرة واحدة في فصل الشتاء لان الصوديوم يعمل على الاحتفاظ بالماء داخل اجسامها ويعيد استخدامها وقلّما ما يسبب ادرار البول اما عن استخدامه فسكان البادية يشربون منه ما يعادل 3 ملاعق مخلوطة بلبن الناقة ويُفضل ان تكون بكر وترعى في البر ويُشرب الخيط على الريق صباحاً والباحثين اثبتوا مؤخرا في محاولة لتقديم بعض الأسس العلمية لأهمية شرب لبن الابل في علاج الأمراض . في فبراير الماضي 2017 قام فريق من جامعة الملك عبد العزيز في جدة المملكة العربية السعودية التي كانت قد انتزعت مادة تسمى PMF701 من بول الإبل التي يمكن استخدامها لعلاج السرطان وكانت قدمت مطالبات مماثلة من قبل نفس الباحثين في عام 2009 عندما قالوا أنهم سوف ينظرون الى أدلة على أن حليب الإبل وبولها يمكن مكافحة الأكزيما والصدفية .
طريقة استخدام بول الابل وشرابها:
يمكن شرابها صباحاً على الريق او بعد وجبة افطار خفيفة كما يمكن امتزاجه بالعسل وشرابه قبل النوم
ولازالت الابحاث الحديثة تتابع دراسة الجمال لتكشف لنا عن كل ما هو جديد فيما يخصه سبحان الله فقد امرنا بالتأمل في هذا المخلوق تحديداً وذكره في اياته بالاسم وذلك لا يدل الا على ان له قيمة عالية نجهلها جميعاً نتمنى للجميع الشفاء التام ان شاء الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 47 دقيقة
لين البيل وقلنا ماشي نمشيها
وكتب الله
وبول الإبل وحدهـ للشرب وقلنا نسكت
مع انه مقرف
لكن الحين صار كوكتيل بول مع لبن ؟؟
ما يصير صارت مسخرة والله
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ