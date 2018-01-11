بالصورة.. الكشف عن وصية جديدة لعلي عبد الله صالح كتبها ليلة مقتله

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية كانت مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المغدور به من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية، عن وصيته حول قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأظهرت الوصية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تكليف صالح للقيادي في حزب المؤتمر ابو بكر القربي بقيادة الحزب خلفا له.

وقال صالح في وصيته الموقعة بتاريخ 3 ديسمبر 2017م عشية اغتياله من قبل الحوثيين، ونحن نواجه المليشيا والخونة وإذا اراد الله لنا الشهادة فإنني أكلف ابو بكر القربي بقيادة حزب المؤتمر حتى يتم انتخاب رئيسه من خلال المؤتمر العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت قيادات مؤتمرية القيادي المؤتمري صادق ابو راس بقيادة المؤتمر خلفا لصالح حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب.