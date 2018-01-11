بالصورة.. الكشف عن وصية جديدة لعلي عبد الله صالح كتبها ليلة مقتله
كشفت مصادر يمنية كانت مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المغدور به من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية، عن وصيته حول قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأظهرت الوصية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تكليف صالح للقيادي في حزب المؤتمر ابو بكر القربي بقيادة الحزب خلفا له.
وقال صالح في وصيته الموقعة بتاريخ 3 ديسمبر 2017م عشية اغتياله من قبل الحوثيين، ونحن نواجه المليشيا والخونة وإذا اراد الله لنا الشهادة فإنني أكلف ابو بكر القربي بقيادة حزب المؤتمر حتى يتم انتخاب رئيسه من خلال المؤتمر العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي كلفت قيادات مؤتمرية القيادي المؤتمري صادق ابو راس بقيادة المؤتمر خلفا لصالح حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب.
صداوي[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 1 ساعة
آخر واحد يتكلم عن الخيانه 😂😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 29 دقيقة
تاب في آخر ايامه
ورجع للشرعية وربكا كان صادقاً
هذة المرهـ باب التوبه مفتوح
اعلنها مدويه لا حوثيه بعد اليوم
في عقر دارهم في صنعاء
لم يتولى يوم الزحف قال عشت في اليمن وسوف اموت في اليمن
صدق مع الله عاش ع مبدئ لم يجبن لم يفر مثل من يدعون
انهم بني مطوع من حزب الإصلاح وضرابيهم
حكم اليمن 33 سنه؟؟ حكمها وللعب ورقص ع رؤوس الثعابين الكثير يعجز ان يحكم فراخ دجاج في قفص
يومان فكيف 33 سنة تخرون ع حكامكم وقد حرم الله الخروج ع الحاكم حتى وان كان ظالم وفاجر مالم يأمر بكفر بواح لكم ع من الله برهان لم يمنع صالح الصلاة لم يمنع الصيام ولا الحج ولا الزكاة
ماذا استفدتم من ربيع خرابكم العربي مبارك العز مبارك العرب يهان ويذل في بلدهـ؟؟
والقذافي يتم إدخال آله حاد هـ في دبرهـ ؟؟
هذة هي اخلاقكم قوم بلا اخلاق
انتم لا تستحون ولا تخجلون حتى من انفسكم
وتدعون انكم الى الله تبكون وتصومون وتحجون
ليبيا الآن تبكي الدم ع ايام القذافي رحمه الله
المواطن اليبي كان معزز مكرم لا تجد مغترب او شخص يشحذ
خرج شرذمه ع بدون سند شرعي لهم من الله فيه برهان
فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون
والعراق الجريح يبكي ع ايام صدام حسين المجيد رحمه الله
وسوريا الثكالى والمشردين التي قال احدهم سلام عليك يا سوريا فلا للقاء بعد اليوم ؟؟
انتم تفلعون بأنفسكم ما لا يفعله الأعداء بكم
انتم خرجتم ع حكامكم وخربتم امنكم وجعلتم من الأعداء يستبيحون اعراضهكم
وفقتم لخرب الرببيع العربي بدعوى الحرية والديمقراطية؟؟
والآن يسقيكم الله من شر اعمالكم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرا ما بأنفسهم
لا تلومون الحكام سلام الله ع الحكام العرب وندعو ونسأل الله لهم الهدايه والصلاح والسداد
انتم لومو انفسكم لو صلحت الرعية سوف يصلح الله الراعي