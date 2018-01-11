التعليم تحظر استخدام البريد الشخصي في مراسلات العمل

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تحذيرًا إلى جميع منسوبيها، بعدم استخدام البريد الشخصي في المراسلات المتعلقة بالعمل، بالإضافة لاستخدام نظام راسل على الموضوعات الرسمية ذات العلاقة بالإجراءات المالية والإدارية فقط .

ووجه وزير التعليم أحمد العيسي تعميم إلى قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق المختلفة، والمحافظات؛ مشيرًا إلى ملاحظة مسؤولين وموظفين بالوزارة وإداراتها التعليمية، يستخدمون بريدهم الخاص في المراسلات، على الرغم من وجود بريد الوزارة الرسمي هنا ، الذي يعد الفناة الرسمية الوحيدة للوزارة.

وطالب التعميم الموظفين والمسؤولين باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي بينهم في تبادل جميع المراسلات العادية، مثل طلب بعض المعلومات أو الخدمات ومسودات محاضر الاجتماعات، وغيرها لإنجاز الأعمال بشكل سريع.