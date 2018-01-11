مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

فهمي محمد(صدى):

أسفرت الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، على آليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، في مديريتي ” التحيتة وحيس ” ، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن مقتل 24 عنصراً إرهابياً وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، واصل الجيش اليمني، اليوم، تحريره وتقدمه في مناطق مختلفة، حيث شهدت جبهة يعيس بالضالع، انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

و أفادت وسائل إعلام محلية، بأن عناصر المليشيا الإرهابية سلَمت نفسها مع العتاد، إلى الجيش اليمني.