تكليف 137 وكيلا في مختلف المراحل الدراسية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كلف مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، 137 وكيلًا في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد ” الغنام ” أن المكلفون يخضعون للتجربة لمدة عام دراسي، لافتًا إلى أنه تم تكليفهم بعد أن انطبقت عليهم شروط وضوابط ترشيح القيادات المدرسية في المدارس الحكومية.

ومن جانبه ناشد رئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم منطقة الرياض ناصر بن سلطان السلطان، وكلاء المدارس المكلفين بإخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المكلفين بها، عن طريق قادة المدارس و بوابة الرياض التعليمية www.riyadhedu.org