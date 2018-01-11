أمانة الرياض تناشد المخالفين للاستخدام السكني بالإخلاء قبل الموعد المحدد

حمود العنزي (صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض انه امتدادا إلى اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام ١٤٣٤ برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، بشأن دراسة البناء المطور على الشوارع (٣٠ – ٣٦) متر بمدينة الرياض حيث أوصت كل من أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بما يلي :

الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث لعام ١٤٣٤ والمنعقد في ٢٦ ذو القعدة ١٤٣٤ ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى مع إعطاء المطورين مهلة لمدة (٥)سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة والتقيد بالاستخدام السكني ( شقق سكنية ) وحيث تبقى على المهلة أقل من خمسة أشهر فإن الأمانة تأمل من أصحاب الاستعمالات المخالفة للاستخدام السكني إخلائها قبل ٢٢- ٩- ١٤٣٩.