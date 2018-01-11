بالصور. استعدادات الفرق الإسعافية بالجوف لتغطية مهرجان الزيتون

علي العنزي(صدى):

أوضحت هيئة الهلال الأحمر استعدادات الفرق الإسعافية بمنطقة الجوف، من اجل تغطية افتتاح مرهجان الزيتون.

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” استعدادات الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف لتغطية افتتاح مهرجان الزيتون والمقام بمركز الأمير عبد الاله الحضاري بمدينة سكاكا “.

يشار أن مهرجان الزيتون يهدف لتسويق إنتاج الزيتون وزيت الزيتون للمزارعين ويعد من أشهر المهرجانات التي تقام بالمنطقة .