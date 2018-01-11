بعد ” نار وغضب ” ..كوريا الشمالية تتنبأ بنهاية ترامب

بيونج يانج(صدى):

أصبح كتاب الصحفي ” مايكل وولف ” ، الصادر بعنوان ” نار وغضب ” ، والذي يحمل انتقادات عديدة في حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مادة دسمة للصحافة في كوريا الشمالية.

وأعلنت إحدى الصحف الرئيسية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن مبيعات الكتاب تعكس المشاعر المتجهه ضد ترامب في المجتمع الدولي.

وأكدت أن شعبية وانتشار الكتاب على نطاق واسع، تُجزم بأن نهاية ترامب السياسية، قريبة لا محالة.

وتبادل مؤخرا في الإعلام الدولي، التهديدات حول الحرب والإهانات الشديدة بين الرئيس الأمريكي ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ضد بعضهما البعض.