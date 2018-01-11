كيفية استخدام البابونج والبطاطس في إزالة الجلد المقترن
يعمل الجلد المقترن على حماية البشرة من الضغط الخارجي، وينصح الخبراء بضرورة توخي الحذر عند إزالة الجلد المتقرن فلا تدمر وظيفتها الواقية كاملة .
وتعد الأداة المستخدمة في إزالة الجلد غير ملائمة لأنها قد تقوم بإزالة الكثير من الجلد وما يتسبب في عواقب خطيرة ، وينصح باستخدام الأدوات المنزلية كالبطاطس وأزهار البابونج.
البطاطس
يتطلب وضع البطاطس في الماء المغلي حتى تصبح طري، وثم يتم هرسه في الماء المغلي وتوضع فيها القدم لمدة 15 دقيقة .
البابونج
يمكن تغليف أزهار البابونج في قطعة قماش ثم يصب الماء الساخن عليه ليتم نقعها ثم الضغط على الجلد المقترن .
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