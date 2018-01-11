كيفية استخدام البابونج والبطاطس في إزالة الجلد المقترن

متابعات(صدى):

يعمل الجلد المقترن على حماية البشرة من الضغط الخارجي، وينصح الخبراء بضرورة توخي الحذر عند إزالة الجلد المتقرن فلا تدمر وظيفتها الواقية كاملة .

وتعد الأداة المستخدمة في إزالة الجلد غير ملائمة لأنها قد تقوم بإزالة الكثير من الجلد وما يتسبب في عواقب خطيرة ، وينصح باستخدام الأدوات المنزلية كالبطاطس وأزهار البابونج.

البطاطس

يتطلب وضع البطاطس في الماء المغلي حتى تصبح طري، وثم يتم هرسه في الماء المغلي وتوضع فيها القدم لمدة 15 دقيقة .

البابونج

يمكن تغليف أزهار البابونج في قطعة قماش ثم يصب الماء الساخن عليه ليتم نقعها ثم الضغط على الجلد المقترن .