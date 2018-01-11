بخاخات الأنف تصيب بالاحتقان الارتدادي

أماني الغامدي(صدى):

يعتمد الكثير من الناس خلل فترة الشتاء على بخاخات الأنف دون الرجوع إلى الطبيب، وهذا الأمر يضر بصحة الإنسان، حيث أكد المركز الوطني للتيقظ والسلامة الوطنية في هيئة الغذاء والدواء أن سوء استخدام بخاخات الأنف واستخدامها باستمرار دون استشارة الطبيب تؤدي إلى الإصابة بما يسمى الاحتقان الارتدادي .

وقال رئيس قسم تحليل المخاطر بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الوطنية في هيئة الغذاء والدواء الصيدلي ناصر الجاسر، أن مستحضر أوتروفين مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو أمن وفعال، كما أنه مستحضر دوائي يمكن تناوله دون الحاجة لاستشارة طبيب فقط يتم ابتاع التعليمات المجودة داخل النشرة وطريقة الاستخدام ، بينما مستحضر سينوفين غير مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكد الجاسر أن استخدام مضادات الاحتقان بشكل مستمر تصيب بالاحتقان الارتدادي الأمر الذي يؤدي المريض يضطر أن يعتمد على مضاد الاحتقان بشكل مستمر ، فيفضل أن يتم استخدامها وفقا للجرعات المحددة ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أو خمسة أيام.