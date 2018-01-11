بالفيديو.. رقصة ” الداب ” تهدد لاعب في دوري الدرجة الأولى بالسجن

نواف السالم(صدى):

عرض لاعب نادي النجوم، بدوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى نفسه إلى المخاطرة من خلال تأديته لرقصة يعاقب عليها القانون في المملكة بالسجن.

وكان اللاعب قام بأداء الرقصة المعروفة باسم ” الداب ” ، خلال مباراة فريقة الأحد الماضي أمام الوحدة، على الرغم من حظرها وتجريمها من قبل الأمانة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تصل عقوبة تلك الرقصة إلى السجن.

يذكر أن تلك الرقصة تدل على أن الشخص الذي قام بأداءها يتعاطى المخدرات.