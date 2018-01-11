أخطار مرض الإكزيما
تعتبر الإكزيما أحد الأمراض التأتبية مثل الحساسية من القش والربو التحسسي ، وينتقل المرض لبعض الناس عن طريق الجلد والجهاز التنفسي والأغشية المخاطية، وقد تحدث الإكزيما بسبب الأمراض المعدية والتوتر ووجود النيكل في المجوهرات وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات والعطور وبعض المنسوجات.
وتتسبب الإكزيما في جفاف الجلد كما أنها تصيب الجلد بالضعف وتؤدي إلى اختلال في وظيفة الحماية ويصبح الجلد وقتها عرضة للإصابة بالكثير من البكتريا.
وينصح أطباء الجلدية المرضى بالإكزيما دهن الجلد مرتين أو ثلاثة مرات بالكريم في اليوم ، ويفضل الاعتماد على مستحضرات تتكون من مواد فعالة مثل اليوريا او لاكتات الأمونيوم التي تساعد على ليونة الجلد وتحسن وظيفة الحماية .
رااايق[ عدد التعليقات: 3361 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد يومين بيطلوعون يقولون أن الكريمات التي تتحتوي على (اليوريا او لاكتات الأمونيوم )* للترطيب البشر والجلد *
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خطر لما تحتوية من مواد كيميائية تؤثر على هضم الأكل المستورد * هههههههههههههههه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 55 دقيقة
المواد الفعالة مثل اليوريا موجودة فى بول الابل وتوجد دراسات حديثة فى السعودية وأود ان أنوه ايضاً الى انه الدكتورة ” أحلام العوضي ” المتخصصة في الميكروبيولوجيا بالمملكة العربية السعودية قد حازت على براءة اختراع بعد نجاحها في عمل مرهم من بول الابل لعلاج المشاكل الجلدية وقد اثبتت فعاليته وآمانه ايضاً وقد حازت على العديد من الجوائز من الجامعة السويسرية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كما انها اشرفت على احدى الرسائل التي نجحت في تحضير اول مضاد حيوي من بول الابل وقد قالت عنه ” علاج فعال فى الامراض الجلدية كالإكزيما ، والحساسية ، والجروح ، والحروق ، وحب الشباب ، وإصابات الأظافر ، والسرطان ، والتهاب الكبد الوبائي ، وحالات الاستسقاء ، بلا أضرار جانبية ” .