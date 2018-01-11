أخطار مرض الإكزيما

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الإكزيما أحد الأمراض التأتبية مثل الحساسية من القش والربو التحسسي ، وينتقل المرض لبعض الناس عن طريق الجلد والجهاز التنفسي والأغشية المخاطية، وقد تحدث الإكزيما بسبب الأمراض المعدية والتوتر ووجود النيكل في المجوهرات وحبوب اللقاح وشعر الحيوانات والعطور وبعض المنسوجات.

وتتسبب الإكزيما في جفاف الجلد كما أنها تصيب الجلد بالضعف وتؤدي إلى اختلال في وظيفة الحماية ويصبح الجلد وقتها عرضة للإصابة بالكثير من البكتريا.

وينصح أطباء الجلدية المرضى بالإكزيما دهن الجلد مرتين أو ثلاثة مرات بالكريم في اليوم ، ويفضل الاعتماد على مستحضرات تتكون من مواد فعالة مثل اليوريا او لاكتات الأمونيوم التي تساعد على ليونة الجلد وتحسن وظيفة الحماية .