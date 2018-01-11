وفد الأهلي المصري ينهي زيارته للمملكة مساء اليوم

ماجد محمد(صدى):

يغادر وفد نادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المملكة مساء اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الاجتماعات المتعلقة بمشروع القرن ” استاد الأهلي “.

وتستمر هذه الاجتماعات على مدار اليوم؛ لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا المشروع من جميع النواحي، وذلك مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ويصل الوفد الذي يضم كلا من العامري فاروق، نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي، عضو المجلس، وحلمي عبد الرازق، المستشار القانوني لمجلس الإدارة، إلى الإمارات العربية المتحدة صباح غداً الجمعة.