ظهور نوع نادر من ” القرش ” المتوحش على شواطئ تايوان

تايبيه(صدى):

ظهرت فصيلة نادرة من أسماك القرش، على سواحل تايون، بعد اصطياد 5 منها من أعماق البحر خلال مسح للكائنات البحرية أمام سواحل بلدية دونجي شمال البلاد.

وتسببت هذه الأسماك، في إصابة العلماء بحيرة شديدة؛ لغرابة شكلها الذي يشبه الكائنات المتوحشة، حيث أنه يملك فكّان قادران على الخروج من الفم من أجل قتل الفريسة، بالإضافة إلى أسنان طويلة وحادة تشبه أنياب الثعابين.

و تم اصطياد أربعة أسماك من هذه النوع وهي ميتة على عمق 350 متراً، وواحدة حية، حيث وضعت الأخيرة في حوض ماء بحر؛ لكنها ماتت في اليوم التالي.

وأشار بعض العلماء، إلى أن هذا النوع النادر من القرش يعيش على عمق 400 متر أثناء النهار، ويصعد لعمق 150 متراً ليلاً.