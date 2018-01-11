المرور: حالة وحيدة تُعفى من دفع الحد الأعلى للمخالفات المرورية
ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تعمل على آلية لإلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية، التي يثبت عدم إشعار المخالف بها برسالة نصية عبر هاتفه، وعودة المخالفة إلى قيمتها بالحد الأدنى.
وأوضحت المصادر أن الآلية تعتمد على أثبات المخالف عدم علمه بالمخالفات المسجلة عليه والتي انقضت عنها مدة المهلة المحددة بـ 30 يومًا قبل ارتفاعها إلى السعر الأعلى للمخالفة.
وأضافت أن على المخالف في الحالة التوجه إلى إدارة المرور التابعة له بالمنطقة أو المحافظة التي يتبع لها، والتظلم لديها من عدم علمه بالمخالفات أو المخالفة المسجلة عليه، والتي قتوم بدورها بالتوجيه إلى هيئة الفصل في المنازعات والقضايا المرورية للنظر بتظلم والتأكد من صحة ادعاءه بالرجوع إلى الطرفية وسجل المركبات والتأكد من رقم الجوال المحدث بالحاسب الآلي.
وأشارت أنه في حال ثبوت عدم تبليغه برسالة عن المخالفة المسجلة عليه تصدر اللجنة بدورها قرارًا بإعادة المخالفة إلى الحد الأدنى للمخالفة وتعديل تاريخ المخالفة إلى تاريخ قرار هيئة الفصل في المنازعات والقضايا المرورية.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل يوم ونتم جلد في المواطن الضعيف ماخليتو شي الا بتشفطوه وليت شوارع زينه ولا مواقف متوفره ولا مرور تشوفه بالشوارع ينظم السير لكن لقيت الحل لكم الحين لا اطلع بسيارتي ولا شي ماغير ادق على شاه يشتغل توصيل من البقاله ويوصلني بالدباب حقه بخمس تريل لأبعد مسافه حدود اثنين كيلو والمسافات الطويلة ابومشعل وبو مهند بسياراتهم .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 56 دقيقة
دام نظام ابشر موجود
فلا عزاء للمهايطين وكفايه دلع
النظام نظام ومن لا يحترم لا يحترم
غامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
سدد عن طريق مباشر الراجحي وامورك طيبه
فهد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله ماعرفنا لكم قبل كم شهر تقولون بتلغون الحد الاعلى للمخالفة والحين تقولون موجودة تناقض عظيم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 26 دقيقة
اقسم برب البيت… هذا الربا بعينه… وفش تخافو من غضب الله…؟