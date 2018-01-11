المرور: حالة وحيدة تُعفى من دفع الحد الأعلى للمخالفات المرورية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تعمل على آلية لإلغاء الحد الأعلى للمخالفات المرورية، التي يثبت عدم إشعار المخالف بها برسالة نصية عبر هاتفه، وعودة المخالفة إلى قيمتها بالحد الأدنى.

وأوضحت المصادر أن الآلية تعتمد على أثبات المخالف عدم علمه بالمخالفات المسجلة عليه والتي انقضت عنها مدة المهلة المحددة بـ 30 يومًا قبل ارتفاعها إلى السعر الأعلى للمخالفة.

وأضافت أن على المخالف في الحالة التوجه إلى إدارة المرور التابعة له بالمنطقة أو المحافظة التي يتبع لها، والتظلم لديها من عدم علمه بالمخالفات أو المخالفة المسجلة عليه، والتي قتوم بدورها بالتوجيه إلى هيئة الفصل في المنازعات والقضايا المرورية للنظر بتظلم والتأكد من صحة ادعاءه بالرجوع إلى الطرفية وسجل المركبات والتأكد من رقم الجوال المحدث بالحاسب الآلي.

وأشارت أنه في حال ثبوت عدم تبليغه برسالة عن المخالفة المسجلة عليه تصدر اللجنة بدورها قرارًا بإعادة المخالفة إلى الحد الأدنى للمخالفة وتعديل تاريخ المخالفة إلى تاريخ قرار هيئة الفصل في المنازعات والقضايا المرورية.