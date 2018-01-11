شركة أسمنت المتحدة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسمنت المتحدة الصناعية بالمنطقة الغربية، عن توافر عددا من الوظائف الشاغرة، لحملة الدبلوم الفني في تخصصات الميكانيكا والكهرباء.

ويشترط على المتقدم الأتي :

1. أن يكون سعودي الجنسية

2. يفضل أن يكون من سكان مكة المكرمة بسبب موقع المصنع القريب من مكة المكرمة.

3. العمل سوف يكون في المصنع ( بجانب قرية طفيل في طريق الليث، يبعد عن جدة 130 كم، ومن مكة 90 كم ).

4. يفضل أن يكون الدبلوم من الكليات الصناعية مثل كلية ينبع الصناعية وما شابهها.

وعلى من يغب في التقديم، يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميلهنا