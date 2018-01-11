بعد تعذيبه وقتله.. الحوثيون يهددون أسرة ” التويتي ” للتنازل عن القضية

فهمي محمد(صدى):

تمارس ميلشيا الحوثي كافة أنواع الضغوطات والتهديدات على أسرة معتقل بمحافظة أب تم قتله تحت التعذيب في سجون الجماعة؛ للتنازل عن القضية المقامة ضدهم والقبول بالتحكيم.

وأكد الناشط عبدالوهاب الشرفي على حسابه الرسمي على ” فيسبوك ” ، أن مشائخ ومسؤولون ومشرفون حوثيون يضغطون على أسرة المختطف المتوفي ” علي التويتي ” ويأثرون في سير العدالة، من خلال الضغط على والد المجني عليه للقبول بالتحيكم.

يُذكر أن علي التويتي قتل تحت التعذيب الشديد في أحد سجون ميلشيا الحوثي بمحافظة أب بعد شهر من اعتقاله بإحدى نقاط التفتيش في الرضمة، حيث عثرت الأسرة على جثة ابنها في أحد المستشفيات وعليها آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له.