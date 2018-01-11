” البيئة ” تستعين بالمسح الفضائي لترشيد المياه ..وتتوعد زارعي الأعلاف

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية عن طريق المسح الفضائي.

وتقوم الوزارة تصوير كافة المزارع بشكل دوري للتحقق من التزام المزارعين ورصد المخالفات، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وتتوقع الوزارة أن يسهم القرار في خفض استهلاك المياه الجوفية من معدل الاستهلاك الحالي وهو 17 مليار متر مكعب إلى 6 مليارات متر مكعب.

وأكدت الوزارة أن من يخالف القرار ويستمر بزراعة الأعلاف الخضراء، سيعاقب بغرامة 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.

وأرجعت الوزارة حصر القرار في مناطق الرف الرسوبي، وهي مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك كونها تحتوي على مياه جوفية غير متجددة يلزم الحفاظ عليها.