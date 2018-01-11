بدء الحلقات المباشرة من برنامج شاعر المليون.. الثلاثاء

أماني الغامدي(صدى):

انتهى برنامج شاعر المليون، الثلاثاء، من تسجيل حلقاته التي تناولت جولات أعضاء تحكيم البرنامج في عواصم الأردن والكويت والمملكة والإمارات، والحلقة التصفيات الأخيرة لاختيار قائمة الـ48 شاعراً من أصل 150.

ومن المنتظر أن تنطلق الحلقات المباشرة لهذا البرنامج، على الهواء مباشرة مساء الثلاثاء القادم.

يذكر أن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وأعضاء اللجنة الاستشارية، تضم كل من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والأستاذ حمد السعيد، والأستاذ تركي المريخي، والأستاذ بدر صفوق.

ويعد برنامج ” شاعر المليون ” هو الأضخم من نوعه في الوطن العربي.