مليشيات الحوثي تضحي بدماء الأطفال المجندين وتحافظ على قياداتها في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

يواصل الحوثيون حملات تجنيد الأطفال والشباب في مختلف مناطق سيطرتهم، عن طريق إغرائهم بالأموال الطائلة واللعب في عقولهم.

ويستخدم الحوثيون هؤلاء الأطفال في ميادين القتال؛ لمواجهة النزيف المستمر لمقاتليهم في مختلف الجبهات، مضحين بحياتهم وأرواحهم في ظل إبقائهم وحمايتهم لعناصرهم الأساسيين في العاصمة صنعاء وصعدة تحسبًا لأي أحداث طارئة.

حيث يضحى هؤلاء الحوثيون التابعين لإيران بأطفال الشعب اليمني وشبابها، ساعيين لتحقيق أهدافهم الإرهابية وفرض سيطرتهم على الأراضي اليمنية.