النصر يسعى للاقتراب من الأهلي بمواجهة الفيحاء.. والفتح يستضيف أحد

نواف السالم(صدى):

تشهد الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، اليوم الخميس، انطلاق مواجهتين، بين أحد والفتح من جانب، والنصر والفيحاء على جانب أخر.

ويخوض الفتح مواجهة نظيره أحد على ملعب “ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ” ، في تمام الساعة 3:10 عصرًا.

ويدخل الفتح المباراة برصيد 18 نقطة في المركز الـ 10، ويسعى بتحقيق الانتصار خاصة في ظل اللعب بين جماهيره، بينما يخوض أحد المباراة برصيد 14 نقطة يحتل بها المركز الـ13، وهو ما يدفع الفريق لتحقيق نتائج أفضل للهروب من الهبوط.

وعلى الجانب الأخر يستضيف الفيحاء، نادي النصر على أرض ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة 8 مساءً.

ويدخل النصر المباراة محتلا المركز الثالث برصيد27 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني الأهلي، بينما يدخل الفيحاء المباراة برصيد 19 نقطة بالمركز التاسع، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثامن فريق الباطن، ويحاول الفيحاء الخروج على الأقل بنقطة للتساوي مع الباطن.