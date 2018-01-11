بالفيديو.. سيدة تساعد ابنتها في ضبط زوجها برفقة عشيقته
تمكنت إمرأة بريطانية من كشف حقيقة زوجها الخائن بمساعدة والدتها ، وأمسكت به برفقة عشيقته .
حيث سافرت المرأة ووالدتها 150 ميلا من ” ويلينجبورو ” إلى ” دوفر ” ببريطانيا للإمساك بالزوج الخائن مع عشيقته خارج فندق .
وظهرت المرأة في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ في وجهه مشيرة إلى أنه يلهو مع حبيبته بينما ترعى ابنتيهما في المنزل، وعندما حاول الزوج إيقافها هددته بطلب الشرطة.
wild rose[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول فيلم هندي بكيت معاهم
ابو راكان[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأشكال هنود حتى الكنه هنديه