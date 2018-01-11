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بالفيديو.. سيدة تساعد ابنتها في ضبط زوجها برفقة عشيقته

بالفيديو.. سيدة تساعد ابنتها في ضبط زوجها برفقة عشيقته
لندن(صدى):

تمكنت إمرأة بريطانية من كشف حقيقة زوجها الخائن بمساعدة والدتها ، وأمسكت به برفقة عشيقته .

حيث سافرت المرأة ووالدتها 150 ميلا من ” ويلينجبورو ” إلى ” دوفر ” ببريطانيا للإمساك بالزوج الخائن مع عشيقته خارج فندق .

وظهرت المرأة في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ في وجهه مشيرة إلى أنه يلهو مع حبيبته بينما ترعى ابنتيهما في المنزل، وعندما حاول الزوج إيقافها هددته بطلب الشرطة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول فيلم هندي بكيت معاهم

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأشكال هنود حتى الكنه هنديه

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