بالفيديو.. سيدة تساعد ابنتها في ضبط زوجها برفقة عشيقته

لندن(صدى):

تمكنت إمرأة بريطانية من كشف حقيقة زوجها الخائن بمساعدة والدتها ، وأمسكت به برفقة عشيقته .

حيث سافرت المرأة ووالدتها 150 ميلا من ” ويلينجبورو ” إلى ” دوفر ” ببريطانيا للإمساك بالزوج الخائن مع عشيقته خارج فندق .

وظهرت المرأة في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ في وجهه مشيرة إلى أنه يلهو مع حبيبته بينما ترعى ابنتيهما في المنزل، وعندما حاول الزوج إيقافها هددته بطلب الشرطة.