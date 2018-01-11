سويسرا تضع ضوابط صارمة لحقوق المواطنة.. وتحجبها عن المرفهين

برن(صدى):

حددت الحكومة السويسرية ضوابط صارمة للحصول على المواطنة، حيث حجبتها عن أي شخص عاش في رفاهية طيلة الـثلاث سنوات الماضية، ولم يسدد الأموال التي تلقاها.

وينص قانون الحقوق المدنية الجديد، أنه على المتقدمين للحصول على المواطنة إثبات مستويات عالية من الأهلية ومعايير عديدة من بينها ضرورة إثبات أن لديه اتصالات وثيقة مع عدد من السويسريين.

وكان ينص قانون سابق، أنه على المهاجرين التقدم بطلب للحصول على المواطنة، ولكن تم تشديد القواعد لاحقا في إطار التشريع الجديد حيز التنفيذ بداية من العام الجاري.