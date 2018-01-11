بعد فيديو الإساءة للعامل.. مستشار:ليس فعلا إجراميا بل دعابة

عادل الحربي (صدى):

أعلن المستشار والمحكم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن الفيديو المتداول عن صاحب عمل يسئ لعامل يقدم له القهوة، لا يعتبر عملا إجراميا، ولا يعاقب عليه الشرع والنظام.

وأكد ” الشهراني ” ، أن العمل الإجرامي يتوافر فيه القصد الجنائي، لذا لا يعتبر الفعل الصادر إجراميا دون إثبات ” العمدية ” أثناء الفعل، واصفا الفيديو بروح الدعابة بين صاحب العمل والعامل.

وأشار المحكم القضائي، أن من قام بنشر الفيديو، غرضه التشهير لصاحب العمل ذاته، والإساءة له، منوها على دور الإعلام انتقاء الأخبار الصحيحة، والتفريق بين ما يعد جريمة وما لا يعد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر أحد المشاهير يسئ معاملة عامل كان يقوم بتقديم القوة له، ومن ثم تم تصنيف الفعل بقضية للإتجار بالبشر.