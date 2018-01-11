إحالة المواطنة المتهمة في تفجير ” طوارىء عسير ” إلى المحاكمة

أبها(صدى):

أحالت النيابة العامة ملف الاتهام بحق مواطنة ساعدت في التفجير الإرهابي لمسجد قوات الطوارىء الخاصة بمنطقة عسير، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأكدت مصادر أن المواطنة متهمة بنقل الحزام الناسف المستخدم في التفجير الإرهابي لمسجد قوات الطواريء الخاصة بمنطقة عسير مع زوجها، بإخفائه تحت قدميها داخل السيارة لمسافة ألف كيلو مترًا من منطقة الرياض إلى عسير.

وكان وقع تفجير إرهابي في مسجد الطواريء الخاصة بعسير في 2015، ووقع ضحيته استشهاد 11 رجل أمن و4 بنجلاديشيين وإصابة 33 شخصًا خلال أدائهم الصلاة.