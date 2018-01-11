ربع ثروة العالم يملكها 1% بحلول عام 2050

عادل الحربي(صدى):

أوضحت دراسة أجريت في 16 دولة توقعات خبراء الاقتصاد حول عدم المساواة الاقتصادية، بأن معدل العائد على رأس المال كان أعلى من معدل النمو بضعفين في الـ 150 عاما الماضية، وأشارت إلى أن 1% من الأثرياء سيملكون 24% من ثروة العالم في عام 2050.

وأوضحت نتائج الدراسة فكرة حول معدلات العائد على الثروة للأقسام الرئيسية، والسندات والأسهم، وتم إضافة الإسكان لأول مرة، واكتشفت أن المعدل الموزون للعائد على رأس المال كان أعلى من معدل النمو بضعفين في الـ 150 عاما الماضية.

وقال الباحثون أن معدلات العائد على العقارات أعلى من معدل العائد على الأسهم، عن طريق حساب ثروة الإسكان، مما يعني أن الأثرياء الذين يمتلكون العقارات هم الأكثر حصولا على المنفعة.

كما أشاروا إلى أن 1% من أثرياء العالم سيمتلكون 24% من ثروة العالم عام 2050، وهذا يمثل زيادة قدرها 4%، بينما ستنخفض حصة الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة 50% حاليا، إلى أقل من 9% 0

يذكر أن تقرير نشر منذ سنتين أوضح أن نصف ثروة العالم يملكها 1% من سكان الأرض.