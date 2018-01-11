أولها محكمة التنفيذ بالرياض.. 5 مرافق عدلية باشرت عملها اليوم

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن أولى المرافق العدلية التي باشرت العمل، اليوم الخميس، بعد حوالي عشرة أيام من اكتمال تغطية 100% من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة.

وجاءت محكمة التنفيذ بالرياض في المركز الأول حيث باشرت عملها في الساعة 6:31 صباحاً، وتليها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض والتي باشرت عملها في الـ 7:03، وبعدها المحكمة الجزائية بتبوك في 7:12.

وباشرت الوحدة المتنقلة لتوثيق الوكالات عملها في تمام الـ 7:13 صباحاً، ثم كتابة العدل بمركز القوارة في الـ 7: 13 أيضاً.

يذكر أن المحاكم المشغّلة للنظام الرقمي الإلكتروني بلغت 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونياً: 179 كتابة عدل أولى ، و311 كتابة عدل ثانية؛ لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100%.