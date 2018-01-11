ناقد رياضي: التعاقد مع المواليد سيقضي على أزمة ارتفاع أسعار اللاعبين بالدوري

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي جمال عارف، إن التعاقد مع مواهب مواليد المملكة، و أمر له العديد من النتائج الايجابية،و على رأسها أنه سيساهم بشكل كبير في تخفيض قيمة اللاعبين العالية بدوري المحترفين.

وأشار ” عارف ” إلى أن المبالغ التي تم صرفها للتعاقد مع اللاعبين أمس الأربعاء معقول، حيث تعاقدت أندية الفيصلي والنصر والهلال والباطن والرائد مع عدد من مواهب مواليد المملكة.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي وحيد بغدادي، إن التعاقد مع المواهب بأسعار منخفضة ستُساعد في موازنة أسعار اللاعبين المحليين المرتفعة.